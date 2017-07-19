أبو الغيط يندد بـ”العنف الإسرائيلي” في مدينة القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بـ”استخدام السلطات الإسرائيلية للعنف ولإجراءات تعسفية أخرى بحق الفلسطينيين من أبناء مدينة القدس المحتلة، خاصة في محيط المسجد الأقصى الشريف، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات جسيمة بينهم، ومن بينها إصابة الشيخ عكرمة صبري إمام المسجد الأقصى”.

وطالب أبو الغيط “السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لكافة هذه الممارسات والإجراءات والاحترام الكامل لحرمة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين”.

وحذر الأمين العام من “خطورة الخطوات التصعيدية الإسرائيلية التي بدأت منذ يوم الجمعة الماضي والتي شملت أيضا وضع عراقيل مختلفة أمام ممارسة المسلمين لشعائرهم الدينية على غرار إغلاق الحرم المقدسي أمام الصلاة، وعدم السماح بإقامة صلاة الجمعة فيه، وتحديد عدد معين للمصلين، ووضع بوابات الكترونية على مداخله”.

ورأى أن “هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يعد الحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية أحد حقوقه الرئيسية”، كما أنها لن تؤدي سوى إلى المزيد من التوتر وتأجيج الأوضاع في مدينة القدس، واستثارة لمشاعر المسلمين بشكل عام، وستلقى بالتبعية بتداعياتها السلبية على أي فرص لتحقيق تسوية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الفترة الحالية”.