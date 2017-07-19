استقالة وزير إيطالي اعتراضا على قانون خاص بالمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قام وزير إيطالي بتقديم استقالته اعتراضا على القانون الخاص بمنح الجنسية لأبناء المهاجرين المولودين في ايطاليا.

وكان وزير الشؤون الإقليمية إنريكو كوستا قد دعا في مقابلة مع صحيفة (إل ميسّاجّيرو) في الـ10 من الشهر الجاري إلى تأجيل النظر بالقانون المذكور من قبل مجلس الشيوخ، قائلا “أعتقد أننا كحكومة وكأكثرية برلمانية، مدعوون إلى معالجة وحل حالة الطوارئ”، المتعلقة بالهجرة “بناء على ما يطالبنا به الشعب”، بينما “يتم التعامل مع سن الأنظمة الجديدة في وقت لاحق”. وقدد هدد الوزير كوستا (من حزب النطاق الشعبي) في وقت لاحق بتقديم استقالته إذا ما تم إقرار هذا القانون.

وجاء في خطاب استقالة وزير الشؤون الإقليمية لرئيس الوزراء باولو جينتيلوني، “لقد حظيت بفرصة فريدة من نوعها، وعشت تجربة رائعة، وذلك بأقصى درجات الالتزام دائما”، وها “أنا الآن أقدم على خطوة إلى الوراء لأن القناعات تقف في المركز الأول”، وذلك “دون أن يكون هناك أي غموض كامن وراء موقفي هذا”.

وبهذا الصدد، قال وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو بصفته زعيم الحزب الذي ينتمي إليه كوستا، “إن استقالة إنريكو كان لا مفر منها، بل أنها جاءت متأخرة”، فقد “اعتقدت أنه سيقدمها منذ يومين”. وتابع “نحن نقول منذ بعض الوقت إننا نريد تشكيل تيار مستقل، قوة مستقلة عن اليمين واليسار، فلدينا أفكار وقوة وشجاعة لفعل شيء كبير”. واختتم بالقول “ندرك أن من لا يمكنه فعل شيء يقدم على خيارات مختلفة”، لكن “سنمضي نحن على طريقنا قدما دون اتباع أية جهة”.