وزير الداخلية الإيطالي: لا شروط لإعلان حالة طوارئ بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إن “لا وزارة الداخلية ولا الحكومة تعتبر أن الظروف الحالية تتطلب إعلان حالة الطوارئ”، من ناحية إدارة تدفق المهاجرين.

وفي إحاطة برلمانية بمجلس النواب الأربعاء، وردا على النائب ريناتو برونيتا (حزب فورتسا إيتاليا)، أضاف الوزير مينيتي أن “سياسة إدارة تدفقات الهجرة، عدا بعض الحالات المتعلقة بأحداث استثنائية، يجب أن تكون مستوحاة من منظور هيكلي وبعيدا عن منطق الميل نحو الطوارئ”.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في تقرير الأربعاء، إن “عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية عام 2017 بلغ 93292 شخصا”، أي “بزيادة بنسبة 16،79٪”، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع “انخفاض في عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم”.