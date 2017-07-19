عباس يقطع زيارته إلى الصين ونتنياهو يتشاور امنيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – القدس – دفعت التطورات الميدانية في مدينة القدس الشرقية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إتخاذ قرار بقطع زيارته إلى الصين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتواجد في بودابست، لعقد مشاورات أمنية عبر الهاتف مع قادة الأمن الإسرائيلي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن “الرئيس عباس، قرر قطع زيارته الخارجية والعودة إلى أرض الوطن لمتابعة تطورات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة خاصة المسجد الأقصى المبارك”، واضاف إن عباس “سيدعو فور وصوله إلى أرض الوطن إلى اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية لبحث الاعتداءات على مدينة القدس والمسجد الأقصى، والخطوات الواجب اتخاذها للتصدي لهذه الإجراءات”.

ولفت أبو ردينة في بيان إلى أن “الرئيس عباس يجري سلسلة اتصالات عربية ودولية لمنع تدهور الأوضاع”.

من جهته فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشاور أمنيا حول التطورات في مدينة القدس.

وقال مكتبه في بيان “أجرى رئيس الوزراء نتنياهو مشاورات هاتفية مع قادة الأجهزة الأمنية الذين قدموا تقييمهم للموقف وعبروا عن ارائهم”، وأضاف “التقارير التي أفادت بأن رئيس الوزراء يجري مشاورات من شأنها إزالة البوابات الإلكترونية تشوه الواقع”.

وكانت تقارير إخبارية إسرائيلية قالت إن نتنياهو يبحث إمكانية إزالة البوابات التي تم وضعها في مداخل المسجد الأقصى.

وقالت المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يؤيد ازالة البوابات في حين تعارض الشرطة الإسرائيلية ذلك.