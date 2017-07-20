بلجيكا: منظمات غير حكومية تطالب بإقامة مركز إيواء للمهاجرين العابرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالبت عدة منظمات حكومية معنية بشؤون اللاجئين والمهاجرين في بلجيكا، السلطات الفيدرالية بإقامة مركز إيواء في العاصمة بروكسل لاستقبال وتوجيه المهاجرين العابرين.

جاء هذا الطلب على خلفية تواجد حوالي 300 مهاجر وصلوا إلى العاصمة تباعاً منذ عدة أسابيع، ويقيمون في إحدى الحدائق العامة في ظروف إنسانية سيئة، وحسب المنظمات فـ”بالإضافة إلى شروط الحياة المزرية، يتعرض هؤلاء للملاحقة من رجال الشرطة بسبب تواجدهم غير القانوني في البلاد”.

ونوهت المنظمات، في رسالة بعثتها للحكومة الفيدرالية، بضرورة تعاون كافة الأطراف البلدية والمحلية والفيدرالية من اجل استقبال هؤلاء في أماكن آمنة تمهيداً للبت بأمرهم، إذ أن معظمهم لا يتقدم بطلبات لجوء في بلجيكا، بل يحاول إكمال الطريق إلى بريطانيا.

وقالت المنظمات في رسالتها “يتعين على السلطات استقبال هؤلاء وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وبالقوانين المعمول بها، لمساعدتهم في عملية الاختيار”، حسب كارولين إنتراند، منسقة جمعية سيريه، المعنية بحقوق المهاجرين، وإحدى الأطراف الموقعة على الرسالة.

وأوضحت المنظمات أن إنشاء مركز استقبال وتوجيه لهؤلاء سيساعدهم على التمتع بشروط حياة مقبولة وسيساعد السلطات كذلك على التحقق من هوياتهم وتوجهاتهم.

كما طالبت المنظمات غير الحكومية السلطات الفيدرالية بفتح باب التفاوض مع بريطانيا، التي لم تقبل برأيهم عددا كافيا من اللاجئين والمهاجرين، وذلك من أجل البت في أوضاع هؤلاء العابرين.

هذا وتقوم الشرطة البلجيكية بدوريات في المناطق الساحلية، شمال البلاد، من أجل التحري عن وجود مهاجرين غير شرعيين يسعون للوصول إلى بريطانيا عن طريق شبكات تهريب بشر تنشط داخل البلاد.