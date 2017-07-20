إنتهاء الجولة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد دون تقدم يُذكر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – انتهت الجولة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي برئاسة كل من ميشيل بارنييه عن الجانب الأوروبي، وديفيد ديفيس عن الجانب البريطاني دون تحقيق تقدم يُذكر.

وأشار رئيسا وفدي المفاوضين في مؤتمر صحفي مشترك عقداه اليوم في بروكسل، بعد نهاية الجولة الثانية التي استمرت أسبوعاً، إلى أن الحوارات بين مجموعات العمل أدت إلى توضيح نقاط الخلاف القائمة بين بروكسل ولندن حول القضايا الرئيسية.

ومن أهم القضايا الخلافية التي تعذرت حلحلتها في هذه الجولة مسألة حقوق المواطنين، إذ لا زال الأوروبيون يرون أن محكمة العدل الأوروبية هي الطرف المخول النظر في كيفية ضمان حقوق مواطنيهم المقيمين في بريطانيا بعد خروجها، وهو ما ترفضه لندن.

ولم يكن الحال أفضل بالنسبة للملف الثاني المتعلق بالتسوية المالية لما يُعرف إعلاميا بـ”فاتورة الطلاق”، فاعتراف بريطانيا بأن عليها أن تُسدد مبالغ ضخمة للاتحاد وفاء لالتزاماتها، لم يساهم في إزاحة الغموض المتعلق بتحديد آليات التسديد والمجالات التي سيغطيها.

وفي هذا الإطار، حرص ميشيل بارنييه على التأكيد على ترابط الملفات، حيث رأى أنه “لا يمكن فصل التسوية المالية عن باقي الملفات”، وقال “نحن نريد خروج منظم لبريطانيا وهذا يستدعي تسديد الحسابات”، حسب كلامه.

أما بشأن العلاقة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، فقد أكد كل من بارنييه و ديفيس على التزام الطرفين الأوروبي والبريطاني بالحفاظ على اتفاق “الجمعة العظيمة” ومنطقة التنقل الحر، حيث “نحتاج هنا إلى مزيد من الإيضاحات من الطرف البريطاني”، وفق بارنيييه.

وأكد بارنييه على أن تجربة هذا الأسبوع أوضحت أن التقدم سيكون ممكناً إذا كانت المواقف أكثر وضوحاً.

هذا وشملت مفاوضات الجولة الثانية نقاط متعددة مثل مصير البضائع الأوروبية الموجودة داخل بريطانيا بعد خروجها وبالعكس، وكذلك كيفية التعامل مع الشركات البريطانية أو الأوروبية المتنازعة أمام محاكم الطرفين.

وشدد بارنييه على أن الاتحاد الأوروبي ليس بوارد تقديم تنازلات لبريطانيا وأن الوقت لم يحن بعد للبحث عن حلول وسط.

أما ديفيد ديفيس، فقد حرص على التأكيد أن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين، وذلك في تناقض واضح مع تصريحات لمسؤولين بريطانيين آخرين أكدوا فيها أن الخروج بدون اتفاق يبقى أمراً وارداً.

وتعتبر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عملية استثنائية في تاريخ الاتحاد الأوروبي، إذ لم يسبق لدولة عضو فيه أن توجهت نحو هذا الخيار.

هذا وكانت بريطانيا قد فعلت المادة 50 من معاهدة لشبونة، بناء على نتائج استفتاء شعبي جرى في حزيران/يونيو 2016، صوت خلاله البريطانيون على خروجهم من الاتحاد بعد ما يزيد على أربعة عقود من العضوية.