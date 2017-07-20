إستبيان إيطالي: الإرهاب يلجم الرغبة بالسياحة وبالأحداث العامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أظهر استبيان إيطالي أن 9 من بين كل 10 مستخدمين لشبكة الانترنت في إيطاليا تملّكهم الخوف بسبب الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا إلى حد أنهم قرروا تغيير عاداتهم في السفر أو المشاركة بالأحداث العامة الكبيرة، كالحفلات الموسيقية ومباريات كرة القدم.

وقد أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة (ريبيوتيشن مانيجر) الإيطالية، أنه “مقارنة بعام 2016، انخفض عدد رواد المواقع الإلكترونية الخاصة بالحجز السياحي بنسبة 45٪”، وذلك “بسبب الخوف من خطر التعرض لهجمات إرهابية في الأماكن التي يختارونها لقضاء عطلاتهم”، وأن “هذه النسبة تمثل 91٪ من المجموع الكلي للمترددين على هذه المواقع”.

يذكر أن مؤسسة (ريبيوتيشن مانيجر) رائدة في مجال تحليل وإدارة السمعة على الانترنت للعلامات التجارية والشخصيات العامة البارزة.