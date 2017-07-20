أوروبا تقدم مساعدات لتلبية الحاجات الإنسانية في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مساعدات طارئة إضافية بقيمة 10 مليون يورو لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ليبيا.

وأشار البيان الصادر عن الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن مساعدة المجموعات الأكثر ضعفاً بين الليبيين تعتبر من أولويات الاتحاد الأوروبي، الذي يقدم مساعدات متعددة الأطياف بقيمة 220 مليون يورو لهذا البلد.

ومن المقرر أن تصرف هذه الأموال لصالح المنظمات الإنسانية الدولية، وذلك لتأمين الخدمات الصحية الطارئة والأدوية.

ومن جهته، ناشد المفوض الأوروبي المكلف شؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانيدس، جميع أطراف الصراع في ليبيا العمل من أجل ضمان وصول المساعدات بشكل “فوري وآمن وغير مقيد” لكل من يحتاج إليها في كل المناطق الليبية.

وأضاف “نحن في أوروبا، نقف إلى جانب الذين يعانون من النزاع ونلتزم بمواصلة الاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص مبلغ يقترب من 30 مليون يورو منذ بدء الأزمة في ليبيا لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة.

وتشير التقديرات الدولية أن هناك حوالي 1,3 مليون شخص في ليبيا ممن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية ومن بينهم المهجرون داخلياً واللاجئون والمهاجرون الأجانب.

ويقر الاتحاد الأوروبي بأن الصراع المحتدم في ليبيا والشديد التقلب يجعل وصول المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإغاثة إلى السكان أمراً خطيراً ومحدوداً للغاية.