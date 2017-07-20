مفوضية اللاجئين: وصول 24 ألف مهاجرة إلى ايطاليا عام 2016

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 24 ألف إمرأة مهاجرة وصلن إلى ايطاليا عام 2016، وأن كثيرات منهن كن ضحايا للعنف.

واشتملت المعطيات المقدمة في سياق أعمال المؤتمر “مرأة قوية لأوروبا قوية – خارطة الطريق الأوروبية لأجندة عام 2030″، الملتئم في باليرمو (جنوب)، على أن “النساء والفتيات والبنات الصغار يمثلن نحو 50% من 65.3 مليون شخص مجبر على الفرار من دياره وبلاده بسبب العنف والحرب والاضطهاد”.

وتابعت “أبرزت التحليلات التي تستند الى بعض الاعتبارات، للبيانات التي قدمتها المفوضية بمناسبة 8 آذار/مارس (عيد المرأة الماضي)، أن هذه النسوة هن الأكثر تعرضا لأشكال مختلفة من العنف الجنسي والقائم على الجندر”، سواء أكان “في بلادهن الأصلية، خلال السفر، وحتى في بلدان اللجوء”.

وذكرت المعطيات أن “عام 2016 شهد وصول 24133 امرأة إلى إيطاليا عن طريق البحر”، وأن “من بينهن عددا غير قليل من ضحايا العنف الجنسي، كالاغتصاب، الإكراه على البغاء، تشويه الأعضاء التناسلية، الزواج المبكر والعنف المنزلي”، مبينة أن “هذا العنف تعرضت له النساء أثناء الرحلة، ولا سيما في ليبيا”، بل “وأثناء العبور بين ضفتي البحر المتوسط ايضا”.

ووفقا للمفوضية، فإن “عدد النساء والفتيات اللاتي يحتمل أن يكنّ ضحيا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، قد إزداد بشكل مأساوي في السنوات الأخيرة”.