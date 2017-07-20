ألفانو: أزمة المهاجرين ستكون من أولويات رئاستنا لمنظمة الأمن والتعاون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيينا – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، إن أزمة تدفقات الهجرة ستكون ضمن أولويات الرئاسة الإيطالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

وخلال استعراضه في فيينا الخميس، الموضوعات الرئيسية للرئاسة الإيطالية للـ(OSCE)، ركّز الوزير ألفانو “بشكل خاص على البحر المتوسط، الذي تُعِدّ شواطئه الجنوبية، إحدى أخطر التهديدات للسلام والأمن في أوروبا”. وأعلن عن “تكريس المؤتمر المتوسطي للمنظمة، و​​الذي سيعقد في باليرمو في 24 و25 تشرين الاول/أكتوبر المقبل، لأزمة المهاجرين”.

وأشار ألفانو الى أن “البعد الأمني في منطقة المتوسط مكمل وليس بديلا عن البعد الأوراسي لمنظمة الأمن والتعاون”. وأردف “نحن عازمون على مواجهة هذه الأزمة لا من وجهة نظر الأمن فقط”، بل “في إطار مناهضة التعصب والتمييز، وأهمية تعزيز التعددية والمشاركة والحوار بين الثقافات والأديان، وهي أسس السلام والأمن “.

وذكر ألفانو، أن من بين أولويات الرئاسة الإيطالية التي ستبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2018 “هناك محاربة المتاجرين بالبشر أيضا”، بالإضافة الى “الأزمة الأوكرانية وغيرها من الصراعات التي طال أمدها”، كجنوب القوقاز، وجورجيا وترانسنيستريا. وكذلك “الإشارة إلى الالتزام بالأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية والبيئية والبشرية، التي ترتبط بمفهوم الأمن، والتي تقوم عليها المنظمة”.

كما تطرق وزير الخارجية الى موضوعات “الأمن السيبراني والالتزام بالقضاء على استغلال الارهاب للإنترنت”. وشدد على “دور الشباب في مواجهة دعاية الإرهاب ورفض معادلة الربط بينه وبين الهجرة”، كما “يشتمل جدول الأعمال الإيطالي مكافحة تهريب المخدرات والسلع الثقافية”. وأختتم بإبداء رغبته بـ”تسخير منظمة الأمن والتعاون لخدمة التجربة الإيطالية في مجال تدريب الشرطة”.