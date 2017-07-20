ريندرز يلتقي الجبير ويشدد على ضرورة حل أزمة الخليج عبر الحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أجرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مباحثات الخميس في بروكسل مع نظيره البلجيكي ديديه ريندرز، “تناولت بشكل خاص العلاقات الثنائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب”.

ولم تكن الأزمة الخليجية غائبة عن مباحثات الجبير- ريندرز، حيث أعاد رئيس الدبلوماسية البلجيكية التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي المتمثل في ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، باعتبار أن “جميع الأطراف أصدقاء جيدين لنا”، حسب تعبيره.

وشدد الوزير البلجيكي على أهمية إنجاح جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت لنزع فتيل الأزمة، مشيراً إلى دعم الاتحاد للجهد الكويتي.

أما رئيس الدبلوماسية السعودية، الذي يزور روما غدا الجمعة للقاء نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، فقد أكد من جهته تصميم بلاده على عدم التساهل في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والتصدي للخطاب المتطرف، على حد وصفه

ودعا الوزير السعودي دولة قطر إلى تلبية المطالب التي قدمتها الدول الأربع المقاطعة لها، أي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، مشيراً إلى أنها تتمحور حول “مبادئ محاربة الإرهاب والخطاب الذي يدعو للكراهية والتطرف”.

ومن جانبه، أكد المنسق الأوروبي لشؤون محاربة الإرهاب جيل دوكيركوف، الذي التقى الجبير كذلك، على الخبرة التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي، وقال “قمنا بالعديد من الإجراءات بالاشتراك مع مجلس التعاون الخليجي في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، ولا زلنا مستعدين لتقاسم خبراتنا معهم”، على حد تعبيره.

ويذكر أن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد أعلنت عن نيتها زيارة الكويت الأحد القادم لرؤية كيفية مساهمة الاتحاد في حل الأزمة الخليجية.