إيطاليا تثمن حرص الرباعية المقاطعة لقطر على إبقاء الأزمة بـ”إطار احترام القانون الدولي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو إلى أن “إيطاليا تتابع باهتمام كبير الأزمة في منطقة الخليج وتقدر الحرص الذي أبدته دول الرباعية”، أي السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر المقاطعة لقطر، “بدءا من البيان المعتمد في القاهرة”، في الرابع من حزيران/يونيو الماضي، “على الحفاظ على النزاع في إطار احترام القانون الدولي والمضي في الطرق الدبلوماسية حصرا للتوصل إلى حل دائم ومستدام”.

وذكر بيان للخارجية الإيطالية صدر الخميس أن ألفانو شدد على أن “الحرب ضد الإرهاب هي أولوية بالنسبة لإيطاليا”، معربا عن “الأمل في الاستعادة الكاملة والفورية للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير استجابة مشتركة للإرهاب العابر للحدود”.

كما أشار البيان إلى أن من بين القضايا المطروحة على جدول أعمال لقاء ألفانو مع نظيره السعودي عادل الجبير صباح غد الجمعة بمقر وزارة الخارجية في روما، “فضلا عن أزمة دول التعاون الخليجي، سورية، والعراق وليبيا واليمن، وكذلك العلاقات الثنائية” بين روما والرياض.