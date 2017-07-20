الائتلاف الوطني السوري المعارض يدين ممارسات (تحرير الشام) في إدلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية “الاعتداءات التي تمارسها (هيئة تحرير الشام) بحق المدنيين وقيامها بالتضييق عليهم وملاحقتهم وصولاً إلى ارتكاب أعمال قتل بحق أفراد عزّل” في إدلب

وأكد الائتلاف، في بيان “إدانته لأي اعتداء على فصائل الثورة من قبل القوى المتطرفة”، معتبراً أن “أي فصيل يتورط في الاقتتال ويرفع سلاحه في وجه المدنيين العزل، ويتنكر لمبادئ وتطلعات الشعب السوري، لا يمكن أن يكون طرفاً في ثورة السوريين، بل يقف بمقتضى سلوكه وجرائمه إلى جانب نظام الأسد وداعميه”.

وشدد الائتلاف الوطني على “ضرورة وحدة جميع فصائل الجيش الحر في مواجهة القوى المتطرفة، ورفض أي توجهات أو أفكار تتناقض مع مبادئ الثورة السورية وحقوق الشعب السوري في الحرية والعدالة والكرامة، وتوحيد كافة الجهود من أجل مواجهة جرائم نظام الأسد وقوى الاحتلال والميليشيات الإرهابية الداعمة له”.