مفتي القدس: نرفض البوابات الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- شدد مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين على وجوب إزالة بوابات الفحص الإلكترونية التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية عند مداخل الحرم الشريف في القدس.

وقال الشيخ حسين “كل ابناء شعبنا الفلسطيني يرفضون هذه البوابات ويرفضون التعامل معها حتى لو دعاهم الإحتلال للدخول من خلف البوابات فلا يجوز التعامل مع هذه البوابات”. واضاف “الذي يدخل من خلالها او من خلفها إلى المسجد يعين الإحتلال في تطبيق ما اراده من إجراءات”.

وكان الشيخ حسين يتحدث للصحفيين وهو يستعد للصلاة في أحد الطرق المؤدية للحرم الشريف بعد رفضه المرور من خلال البوابات.

وقال “الحواجز كثيرة ولكن استطعنا أن ندخل من عدة طرق بعيدة وجانبية حتى وصلنا ووصلنا لأنه عندنا تصميم أن نصل إلى المسجد الأقصى المبارك، ويجب أن يصل كل فلسطيني إلى المسجد الأقصى لأداء العبادة بكامل الحرية والطمأنينة. ولكننا سنصل اليوم وغدا وفي كل الصلوات إلى المسجد الاقصى لنؤدي الصلاة حتى تعود احوال واوضاع المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة”.

وأضاف المفتي “الذي نريد التأكيد عليه دائما وهي رسالتنا أولا اننا نرفض رفضا قاطعا أي مساس بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وثانيا نرفض أي تدخل في شؤون العبادة في المسجد الأقصى، لأنه مكان عبادة للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه احد ومن حق المسلمين أن يؤدوا العبادة في المسجد بكامل الحرية وبكامل الطمأنينة”.

وتابع الشيخ حسين “إذا كانت الحكومة الإسرائيلية فعلا تريد الاستقرار والسلام في المنطقة، فعليها أن ترفع يدها عن كل هذه الإجراءات في المسجد الاقصى وتترك المقدسيين وابناء فلسطين وكل مسلم يشد رحاله إلى المسجد”.