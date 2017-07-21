إيطاليا تدعو لإسناد دور الوساطة بين الفرقاء الليبيين للمبعوث الأممي حصرا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت الحكومة الإيطالية على لسان وزير الخارجية، أنجيلينو ألفانو إلى “تبسيط وتوحيد نظام التفاوض” بين الفرقاء الليبيين بحصر هذا المهمة على المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، غسان سلامة.

وقال ألفانو في مؤتمر صحفي الجمعة التئم بوزارة الخارجية بعد لقاء مع نظيره السعودي عادل الجبير، “لقد كانت هناك صيغ تفاوض مختلفة يتعين أن تقدم نتائجها إلى سلامة حتى يتمكن من توليفها”.

وتتزامن تصريحات رئيس الدبلوماسية الايطالية مع توارد أنباء عن مبادرة فرنسية لعقد لقاء في باريس الثلاثاء أو الأربعاء المقبل يجمع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج والجنرال خليفة حفتر، المعين من طرف مجلس النواب في طبرق قائدا عاما لـ”الجيش الوطني الليبي”.