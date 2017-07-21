وزير الخارجية الإيطالي: تبادل تجاري بـ6 مليارات يورو مع السعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو بـ”الجيدة جدا” العلاقات الثنائية بين روما والرياض ، مشيرا إلى أن هناك “مساحة لنمو أكبر” لهذه العلاقات.

وفي تصريحات للصحافيين بعد لقائه بمقر الوزارة بروما، قصر (فارنيزينا) الجمعة، نظيره السعودي عادل الجبير، الذي نعته الوزير ألفانو بـ”الصديق”، قائلا إن “الإجتماع به كان ايجابيا للغاية”.

وسيطرت الأزمة الراهنة في مجلس التعاون الخليجي والأوضاع الليبية على أجندة اللقاء، وكذلك بطبيعة الحال “العلاقات الثنائية والأواصر الاقتصادية التي انطوت على تبادل وصل عام 2016 الى ما يقرب الـ6 مليارات يورو”. كما تحدث ألفانو عن “حضور كبير” للشركات الايطالية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، لافتا إلى أن هناك “أفق جيدة” للحضور الإيطالي في قطاعات أخرى بالمملكة، مبديا القناعة بأن “شركاتنا في السنوات المقبلة ستكون قادرة على إثبات قيمتها” في المملكة.

من جانبه، وصف الوزير الجبير، العلاقات بين روما والرياض بـ”التاريخية”، وأن “العاصمتين تربطهما صلات مهمة”، مبديا الرغبة بإمكانية “توسيع” العلاقات الى أبعد من ذلك. واختتم الجبير بالإعراب عن “الشكر لإيطاليا، لالتزامتها في منطقة الخليج.