ألفانو: نعارض أي حدث يؤثر على حل الدولتين بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو “نحن نعارض أي حدث أو ظرف واقعي من شأنه أن يهدد أو يعقد حل الدولتين”، الخاص بإسرائيل وفلسطين.

وفي مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه بمقر الوزارة بروما، قصر (فارنيزينا) الجمعة، نظيره السعودي عادل الجبير، رد الوزير ألفانو على سؤال للصحفيين حول الوضع في القدس، قائلا “نحن نعارض تماما فكرة اعتبار الإرهابيين شهداء، ونحن مقتنعون بأن هذا هو السلوك الذي يبعد الحل بإستمرار”.

من جانبه، أشار رئيس دبلوماسية الرياض الى أن من الضروري “دفع الأطراف للذهاب في هذا الاتجاه”، أي حل الدولتين، “حيث لا يمكننا أن نسمح لبعض الحوادث أن تصرفنا عن تحقيق هذا الهدف”.

وخلص الوزير الجبير الى القول “نتمنى أن يسود العقل”، معربا عن الأمل بأن يتمكن المؤمنون من المسلمين من “أداء الصلاة في المسجد الأقصى بحرية”.