الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده المساعدة لمواجهة آثار الزلزال بين اليونان وتركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن استعداده التام لتقديم أي كل المساعدات اللازمة للسلطات اليونانية والتركية لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب سواحل البلدين اليوم.

وكان زلزال بقوة 6,5 على مقياس ريختر قد ضرب اليوم جزيرة كوس اليونانية وشعر به سكان مدينة بودروم في تركيا، وأدى إلى مقتل شخصين في اليونان وجرح المئات.

وأشار المفوض الأوروبي المكلف شؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية كريستوس ستايليانيدس، إلى تعاطف المفوضية مع أسر الضحايا والمتأثرين بهذا الزلزال.

وأوضح ستايليانيدس، في بيان صدر عن مكتبه اليوم، أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للمفوضية الأوروبية يتابع الوضع عن كثب، وقال “نقف على أهبة الاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة”، وفق كلامه.

وذكر أن المفوضية تضع أيضاً بتصرف السلطات المعنية بمعالجة آثار الزلزال خدمات نظام كوبرنيكوس المختص باعداد خرائط عبر الأقمار الصناعية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية عن عدم وجود مواطنين بلجيكيين بين ضحايا الزلزال. وذكر البيان الصادر عن الوزارة إلى السلطات المختصة تتابع الوضع عن كثب، “لكن حتى الآن ليس لدينا أدلة على إصابة مواطنينا”، حسب النص.

وتعتبر مدينة بودروم التركية وكذلك الجزر اليونانية من الوجهات المفضلة لدى المواطنين البلجيكيين لقضاء الاجازة الصيفية.