ميركل ستشارك بمؤتمر جماعة سانت إيجيديو في ألمانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستكون ضيفة الشرف للقاء الدولي السنوي مع زعماء سياسيين ودينيين، والذي نظمته الجماعة هذا العام تحت عنوان “طرق سلام”، في ألمانيا للفترة من 10 ـ 12 أيلول/سبتمبر المقبل.

وسيعقد الاجتماع في مدينتي مونستر وأوسنابروك، ويشهد حضور رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو، رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني وإمام الأزهر أحمد الطيب.

وفي تقديمه للمبادرة خلال في مؤتمر صحافي بمقر جماعة سانت إيجيدو في روما الجمعة، أضاف رئيسها ماركو إيمبالياتسو، “نريد أن نطلق بالفعل من قلب أوروبا، رسالة قوية للسلام، على الرغم من الأزمة التي يشهدها هيكل الإتحاد الأوروبي”.

وتابع “بعد مرور 500 عام من حركة الإصلاح التي بدأها مارتن لوثر، فإن الهدف من هذا الاجتماع هو إعادة التركيز على أهمية السلام”، وهي “قضية هامة في زمن الإرهاب، وفي عالم يشهدة زيادة مطردة للصراعات”، كما أشار الى “غياب التضامن بين الاوروبيين” في مجال قضية المهاجرين.

هذا ويدور الاجتماع إلى جانب المواضيع ذات الطابع الروحي، أساسا حول قضايا البيئة والتنشئة على السلام. كما أن من المقرر أن تقام موائد مستديرة حول موضوعات المهاجرين، الحق بالرعاية الصحية والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط.