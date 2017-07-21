مصادر: غالبية فصائل المعارضة السورية لا تتلقى دعماً أو سلاحاً من الولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قال مسؤولون في فصائل المعارضة السورية المسلحة إن قرار الولايات المتحدة إيقاف الدعم اللوجستي للمعارضة السورية العسكرية “لا يعني الشيء الكثير”، وأشاروا إلى أن الدعم الأمريكي لم يكن يشمل سابقاً السلاح والعتاد العسكري، بل يشمل تزويد المعارضة بالمعلومات وبعض أجهزة الاتصال، فضلاً عن مساعدات إنسانية وغذائية.

وقال إياد بركات من الجيش السوري الحر في جنوب سورية “إن الدعم الذي تُقدّمه الولايات المتحدة لفصائل المعارضة المسلحة مُقنن بالأساس، ولا يصل أي دعم بالأسلحة إلى لفصائل محدودة اختارتها الولايات المتحدة، ومحدودة العدد والانتشار، ومهمتها بالنسبة للولايات المتحدة محاربة الإرهاب لا محاربة النظام، بينما الغالبية العظمى من فصائل المعارضة المسلحة فتعتمد على مصادر متنوعة لتأمين السلاح، ذاتية التمويل أو عربية التمويل، وتعتمد أحياناً على السوق السوداء لتأمين السلاح”.

وأضاف لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “وبكل الأحوال، ليس من بين الأسلحة الأمريكية المُقدّمة لبعض فصائل المعارضة المسلحة أي أسلحة قادرة على قلب ميزان القوى، وأقصى ما تحصل عليه هو مضادات للدروع قوية التأثير”، وفق تأكيده.

من جهته، أكّد العقيد المنشق عن الجيش النظامي محمد الحريري، لوسائل إعلام سورية معارضة، أن الدعم اللوجستي الأمريكي “ليس له أي تأثير على التوازن العسكري على الأرض مع النظام، طالما أن هذا الدعم يتم توجيهه إلى المصالح الأمريكية، ولن يُشكّل أيّ تغيير في مسار المعارك، وسيكون لها تأثير سلبي على المدى البعيد من ناحية تبعية الفصائل للاستخبارات الأمريكية، ما يفقدها صفتها الوطنية”.

وتقول المعارضة السورية إن الدعم الأمريكي ينقسم إلى دعم لوجستي وتقني ومعلوماتي تُقدّمه وكالة الاستخبارات الأمريكية، ودعم عسكري وأسلحة من (البنتاغون) موجّه إلى وحدات حماية الشعب الكردية، وبعض الفصائل السورية المسلحة المتواجدة عند قاعدة التنف العسكرية جنوب شرق سورية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر قراراً بوقف برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “السري” الذي يدعم فصائل المعارضة السورية المسلحة لوجستيًا وعسكريًا.