تبرع رمزي من البابا للفاو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قام البابا فرنسيس بالتبرع بملبغ رمزي من 25 ألف يورو لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) لمساعدة السكان في شرق افريقيا.

وفي رسالة بعثها البابا إلى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الـ40 للوكالة التابعة للأمم المتحدة، إنه “انطلاقا من الرغبة بتشجيع الحكومات، أرغب بالانضمام للمساهمة في برنامج المنظمة لتوفير البذور للأسر الريفية التي تعيشون في المناطق تضاف إليها آثار النزاعات والجفاف”.

واختتم البابا موضحا أن “هذه اللفتة تضاف إلى العمل الذي تمضي به الكنيسة قدما استنادا لدعوتها للوقوف إلى جانب الفقراء على الأرض وتوجيه التزامها الفعال من جانب الجميع لصالحهم”.