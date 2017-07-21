مصر تطالب إسرائيل بالوقف الفوري للعنف في محيط المسجد الأقصى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ طالبت الحكومة المصرية “إسرائيل بالوقف الفوري للعنف والتصعيد الأمني ضد الفلسطينيين في القدس وبمحيط المسجد الأقصى”.

وأعرب بيان صدر عن وزارة الخارجية الجمعة، عن قلق مصر “البالغ من تداعيات هذا التصعيد، وأستياءها الشديد لوقوع ضحايا ومصابين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء جراء الاستخدام المفرط للقوة”.

وشددت الحكومة على “ضرورة احترام إسرائيل لقدسية الأماكن الدينية، وحق الفلسطينيين بممارسة الشعائر الدينية بحرية وأمان، دون إجراءات تعسفية أو قيود مجحفة تؤجج مشاعر الاحتقان لدى أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأكملها”.

ودعا بيان وزارة الخارجية “الحكومة الإسرائيلية الى تغليب صوت العقل للحيلولة دون انجراف الأوضاع الى مستنقع خطير يصعب الخروج منه، من شأنه ان يؤدي الى وأد الجهود المبذولة لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات بهدف التوصل الى تسوية نهائية وعادله للقضية الفلسطينية”.

وقد قتل 3 فلسطينيين في مدينة القدس وأصيب عشرات، مع تصاعد المواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، فيما اطلق عليه يوم الغضب للمسجد الأقصى.