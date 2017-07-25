ألفانو: توحيد جهود الوساطة بشأن ليبيا على الأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو الى “توحيد جهود الوساطة بشأن ليبيا وتركيزها على الأمم المتحدة”، وذلك يوم اجتماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السرّاج والجنرال خليفة حفتر في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف الوزير ألفانو في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا)، الثلاثاء، أن “هناك كثيرا من النوافذ المفتوحة على ليبيا، كثير من الوسطاء والمبادرات، من الخليج إلى مصر، من الجزائر الى تونس، ومن الاتحاد الأوروبي الى مصالح دول أعضاء فردية”، لذا “لا بد من توحيد الجهود وتركيزها على مبعوث الامم المتحدة، (غسان) سلامه”، فإن “كان كل واحد سيهتم بشؤونه، فسينتهي بنا الأمر الى نزع الشرعية عنه”.

وردا على سؤال عما إذا كان يتوجب على فرنسا أن تدعو إيطاليا للاجتماع، على ضوء التزامها في ليبيا، أجاب الوزير إن “هناك كثيرا من المفاوضات المفتوحة، وهذه الفرنسية ليست الأولى وأخشى أنها لن تكون الأخيرة”، واختتم بالقول “نحن نقدّر المبادرات التي تعزز الحوار، وبالتالي تلك الفرنسية أيضا”، لكن “أكرر أننا ندعم سلامه”.