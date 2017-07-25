المرجعيات الدينية بالقدس تتريث بالحكم على ازالة البوابات الاسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – ربطت المرجعيات الدينية في القدس دخول المصلين إلى الحرم الشريف بتلقي تقريرا من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس حول الحالة في المسجد الأقصى.

جاء ذلك بعد أن ازالت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم البوابات الإلكترونية من مداخل الحرم ولكنها قالت انها ستستبدلها بكاميرات ذكية.

وقالت المرجعيات الدينية إنها تكلف “مديرية الأوقاف الإسلامية في القدس بتقديم تقرير أولي عن الحالة داخل وخارج المسجد الأقصى المبارك للوقوف على ما تم من عدوان داخله وخارجه، ونؤكد على ضرورة إزالتها”.

وأشارت في بيان بعد اجتماع تدارست خلالها الأوضاع، الى أنه “على ضوء تقرير اللجنة المذكورة تتخذ المرجعيات الدينية القرار المناسب”، وأنها تؤكد مرة أخرى على “الرفض التام لكل ما قامت به سلطات الإحتلال العدوانية من تاريخ 14 تموز 2017 وحتى الآن”.

وتابعت “تؤكد المرجعيات الدينية على ضرورة فتح جميع أبواب المسجد الأقصى لجميع المصلين دون استثناء وبحرية تامة”.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) قال فجر الثلاثاء “قبل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية توصيات جميع الأجهزة الأمنية بتبديل البوابات الإلكترونية بفحوصات أمنية مبنية على تكنولوجيا متقدمة (فحوصات ذكية) وبإجراءات أخرى من شأنها ضمان سلامة الزوار والمصلين في البلدة القديمة وفي جبل الهيكل (المسجد الأقصى)”.

وأشار إلى انه “لغاية القيام بتنفيذ هذا المخطط ستعزز الشرطة الإسرائيلية قواتها وستتخذ إجراءات أخرى وفق الحاجة من أجل ضمان سلامة وأمن الزوار في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)”.

وقال المجلس الوزاري الإسرائيلي إنه “تقرر تخصيص ميزانية لا تتعدى 100 مليون شيكل (27 مليون دولار) من أجل تنفيذ هذا المخطط (خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر)، حتى لو كانت هناك حاجة بالقيام بتقليصات مالية وفق الحاجة وطبقا للمخطط التي ستقدمها وزارة الأمن الداخلي”، كما “ستشمل كلفة هذا المخطط أيضا تمويل شواغر للشرطيين وفقا توصيات الشرطة”.