وزير إيطالي: لن نستسلم للعنصرية إزاء المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير إيطالي إن بلاده “لم تستسلم للعنصرية أبداً”، من ناحية المهاجرين.

وتعليقا على الجدل الذي ثار مؤخرا إثر مطالبة العديد من الدول الأوروبية بإغلاق المؤانئ على المهاجرين، أضاف وزير البنية التحتية والنقل غراتسيانو ديلريو، أنه “قبل إغلاق موانئنا يجب علينا طرح مسألة فتح موانئ دول أخرى لإستقبال المهاجرين”.

وأعرب الوزير ديلريو عن “القناعة بأننا نحمل هوية صحيحة وجدية، نعشقها”، لكن “نحن لا نؤمن بأن هناك خطرا في مساعدة أناس يموتون في عرض البحر”.

هذا وتشترك وزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية مع قوات خفر السواحل في البلاد، بتنسيق عمليات إنقاذ المهاجرين التي تجري في منطقة البحر المتوسط.