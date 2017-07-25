إيطاليا: كشف عصابة اتجار بالمهاجرين بهدف الدعارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولونيا – أعلنت قوات الدرك (كارابينييري) في بولونيا (شمال) عن تفكيكها عصابة إجرامية تهدف الى السيطرة على حركة تهريب المهاجرين السريين من أفريقيا إلى إيطاليا، من خلال رحلات مباشرة إلى بولونيا، لتبدأ بعد ذلك من إعدادهم لممارسة البغاء.

واضافت قوات الدرك أن “من بين الضحايا، فتيات نيجيريات بينهن قاصرات أيضا”، مبينة أنه “تم تطبيق أوامر اعتقال بحق 11 شخصا في منطقة بولونيا بشكل خاص”، وكذلك “في بولتسانو، كروتوني ومودينا أيضا، ضد مواطنين نيجيريين وواحد غاني أيضا”.

وخلصت قوات (كارابينييري) الى القول إنه “سيتم الكشف عن تفاصيل العملية خلال مؤتمر صحفي في مقر قوات درك إميليا رومانيا”، وذلك “بحضور كبير ممثلي الادعاء في بولونيا، جوزيپّي أمات”.