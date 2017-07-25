رينزي: خطتي للمرونة الإقتصادية تؤتي ثمارها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتّيو رينزي إن الخطة الإقتصادية التي تبنتها حكومته والتي اعتمدت مبدأ المرونة، بدأت تلوح نتائجها في الأفق.

وكتب رينزي، وهو الأمين العام للحزب الديمقراطي (الحاكم)، على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي الثلاثاء، أن “بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء اليوم، تقول إن مبيعات منتجات الصناعة شهدت في شهر أيار/مايو الماضي زيادة بنسبة 7.6٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي”، وأن “طلبات الإنتاج إزدادت بنسبة 13.7٪”، متسائلا “فماذا يعني ذلك؟”.

وأردف “إنه يعني أن الناتج المحلي الإجمالي سيكون أفضل مما كان متوقعا”، لكنه “يعني أيضا وقبل كل شيء، أنه عند تضمين مشروع قانون للموازنة، تدابيرا للنمو، يشمل رفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4%، وخفض ضرائب العمل، فإن النتائج ستأتي عاجلا أم آجلا”، مؤكدا أن “التقشف يخلق الفقر والعوز، بينما تنتج المرونة الإقتصادية النمو وخلق فرص العمل”.

وتابع ماتّيو رينزي “أنا لا أكتب مطالبة بما فعلت في الماضي، فمجريات الأمور حدثت نصب أعين الجميع”، بل “أكتب بقوة لتصوّر المستقبل”، فـ”على إيطاليا المضي قدما على الطريق الذي رسمناه لها كلنا معا”، مبينا أن “معطيات المعهد الإحصائي اليوم هي مجرد قطعة من الصورة، وإنْ واصلنا السير بهذا الاتجاه، فيمكننا النمو أكثر بكثير”. واختتم بالقول “فلنمض كلنا سوية”.