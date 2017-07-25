مسؤول فاتيكاني: استقبال المهاجرين كبشر مع احترام كامل لحقوقهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال مسؤول فاتيكاني إن المهاجرين الوافدين الى بلداننا يجب استقبالهم كبشر، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوقهم.

وفي تصريح لإذاعة الفاتيكان الثلاثاء، أضاف نائب رئيس قسم المهاجرين واللاجئين في مجمع خدمة التنمية البشرية الشاملة بالكرسي الرسولي، الأب مايكل تشيرني، أن “للمهاجرين الحق بالبقاء في أوطانهم بكرامة وسلام وأمن”، فـ”لا ينبغي لأحد أبدا أن يجبر على ترك منزله بسبب انعدام التنمية أو السلام”. لذلك “فالمجتمع الدولي مدعو إلى ضمان تنمية بشرية مستدامة ومتكاملة لجميع الناس في بلدانهم الأصلية، وتمكينهم من أن يصبحوا عناصر فاعلة في التنمية الخاصة بهم”.

وتابع أنه “في هذا المجال يمكن الإستعانة بالتعرف على التكاليف الاجتماعية والاقتصادية” التي تسببها الهجرة بالنسبة لبلد ما”. واختتم الأب تشيرني بالقول إن “ضمان الظروف الملائمة لممارسة الحق بالبقاء في الوطن، يجعل الهجرة خيارا وليس ضرورة”، كما أن “الفقر وانعدام الآفاق غالبا ما يدفعان كثيرا من الناس الى الهجرة وتعريض حياتهم للخطر، بعبور البحر المتوسط أ​​و بحار أخرى كثيرة في العالم، بحثا عن حياة أفضل أو حد أدنى من الظروف الملائمة للحياة على الأقل”.