مصادر محلية: روسيا تنشر قوات شرطة عسكرية جنوب سورية وقرب دمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أفادت مصادر محلية بأن روسيا نشرت قوات عسكرية، قوامها نحو خمسمائة من المقاتلين الروس، في مناطق التماس في محافظة درعا جنوب سورية، وعلى نقاط التفتيش في المعابر، التي تفصل بين مناطق سيطرة النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة في جنوب سورية.

ووفق تلك المصادر، فإن هذه القوات هي قوات شرطة عسكرية مسلحة، يُعتقد أنهم “أنغوشيون” انضموا إلى حواجز ونقاط تفتيش تابعة للنظام السوري، لفصل مناطق سيرة المعارضة عن مناطق سيطرة النظام، وشككت هذه المصادر في قدرة هذه القوات على مراقبة وقف إطلاق النار وحدها، بسبب طول خطوط التماس بين المعارضة والنظام، ولا تُغطّي القوات الروسية سوى القطاع الشمالي.

ولقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنشاء نقطتي تفتيش و10 نقاط مراقبة، على حدود منطقة تخفيف التوتر جنوب غرب سورية، وصولًا إلى مسافة 13 كم، من الجولان المحتل.

كذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء) أنها نشرت قوات من الشرطة العسكرية في نقطة تفتيش في الغوطة الشرقية في الريف الشرقي للعاصمة دمشق، بالتعاون مع قوات النظام السوري. ووفق الوزارة الروسية، فإن هذه النقطة المشتركة تضم 4 عسكريين روس فقط، يعملون بالتناوب على تفتيش وسائل النقل التي تعبر، ويفحصون أوراق سائقيها وركابها ويبحثون عن الأسلحة والذخائر.

ويعدّ نشر قوات عسكرية روسية في جنوب سورية وفي الغوطة الشرقية ثمرة اتفاق روسي – أمريكي – أردني مشترك في الأولى، وروسي – مصري في الثانية، ضمن خطة إدارة منطقة تخفيف التوتر في الجنوب وفي الغوطة الشرقية. ومن المفترض وفق المصادر الروسية أن يزداد عدد هذه القوات وعدد نقاط التفتيش والفصل تباعاً.