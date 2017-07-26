جينتيلوني: السرّاج طلب دعماً بحرياً بالمياه الليبية ضد مهربي البشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز طلب دعماً بحرياً في المياه الليبية للتصدي لمهربي البشر.

وفي تصريحات بعد اللقاء الذي جمعه وفائز السرّاج في قصر الحكومة بروما (كيجي) الأربعاء، اضاف جينتيلوني، ان “السرّاج بعث لي قبل بضعة أيام رسالة يطلب فيها دعما فنيا من جانب الحكومة الايطالية، من خلال وحدات بحرية في المعركة المشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر”، وذلك “دعما للالتزام المشترك القائم في المياه الليبية، من خلال وحدات بحرية إيطالية”.

وأوضح رئيس الحكومة الإيطالية أن “طلب السرّاج يتم بحثه من قبل وزارة الدفاع، والقرارات التي نتخذها سيتم تقييمها بالتشاور مع السلطات الليبية”، لكن “مع البرلمان في المقام الأول”.

وخلص جينتيلوني الى القول “عليّ أن أكون واضحا، لأننا إن قمنا بتقييم هذا الطلب بشكل إيجابي، كما أعتقد أنه ضروري، فقد يمثل نقطة جديدة هامة جدا في نشاط مكافحة الاتجار بالبشر من جانب ليبيا”.