قلق أوروبي من العقوبات الأمريكية على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها تجاه قيام الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

جاء هذا الموقف في بيان صدر عن الجهاز التنفيذي اليوم في بروكسل، والذي لفت النظر إلى إمكانية أن يكون لهذا القرار تداعيات على أمن الطاقة الأوروبي، “كما نعبر عن مخاوفنا تجاه التداعيات السياسية السلبية لمثل هذا القرار”، وفق البيان.

ويريد الاتحاد أن تعمل الدول السبع الصناعية الكبرى على تنسيق موافقها بشأن التعامل مع روسيا، وهو أمر لم تلتفت إليه واشنطن.

وشددت المفوضية على استعدادها العمل من أجل حماية المصالح الأوروبية، والتي لم يأخذها المشرعون الأمريكيون بعين الاعتبار عند اتخاذهم قرارهم ضد روسيا.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد فرض أمس عقوبات على روسيا، و لاتزال بحاجة للمصادقة من قبل مجلس الشيوخ، طالت أيضاً كل من إيران وكوريا الشمالية.

وينص القرار الأمريكي على فرض عقوبات على أي شركة، حتى ولو كانت أوروبية، تساهم في تطوير أو صيانة أو تحديث خطوط نقل النفط والغاز القادم من روسيا.

وتتمحور مواطن القلق الأوروبية حول إمكانية أن تؤثر العقوبات الأمريكية على البنى التحتية الخاصة بالطاقة في أوروبا، وبالتالي على عمل أوروبا الرامي إلى تنويع مصادر الطاقة.

وتنوي المفوضية ابلاغ الأمريكيين بموقفها، ” عن طريق القنوات الدبلوماسية مع السلطات الأمريكية حول الأمر”، وفق بيان الجهاز التنفيذي الأوروبي.

كما ستستمر المفوضية في مراقبة مسيرة مشروع قرار العقوبات وطريقة تنفيذه وتحتفظ، وفق البيان، بحق التصرف لحماية مصالح المواطنين الأوروبيين.

ويذكر أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا، في حال مُررت ونُفذت ستؤثر سلباً على مشاريع شركات أوروبية، خاصة ألمانية، تدير أنابيب نقل النفط والغاز القادم من روسيا، إذ أنها ستقيد حصول تلك الشركات على قروض أمريكية أو تقصيها من السوق الأمريكي.