مينّيتي: طلب دعمنا البحري لخفر السواحل الليبي نقلة نوعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي “إن طلب رئيس الوزراء (في حكومة الوفاق، فائز) السرّاج تسخير وحدات بحرية ايطالية لدعم خفر السواحل الليبي، الذي وعد به رئيس الحكومة (باولو) جينتيلوني، مهم للغاية ويمثل نقلة نوعية في التصدي للمتاجرين بالبشر”.

وفي جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، الأربعاء، ذكّر الوزير مينّيتي بأن “الطلب يخضع حاليا لتقييم وزيرة الدفاع”.

من ناحية أخرى، أعرب مينّيتي عن “الأمل بأن تتمكن المبادرة الفرنسية من تحقيق أهدافها المرجوّة”، تعليقا على الاجتماع الذي عقد في باريس بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السرّاج والجنرال خليفة حفتر، المعين من مجلس النواب الليبي “قائد عاما للجيش الوطني”

وأشار وزير الداخلية الى أن إيطاليا “هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي ابقت سفارتها مفتوحة في طرابلس”، واختتم بالقول إن “من المهم حقيقة أن رئيس الوزراء الليبي حضر اليوم الى روما لوضعنا في الصورة”.