عضو بلجنة الحوار السياسي الليبي: لا جديد باتفاق باريس سوى إلتزام حفتر بعدم الاستيلاء على السلطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- قال عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، أشرف الشح إن البيان الصادر عن اجتماع السراج-حفتر برعاية الرئاسة الفرنسية “لم يأت بجديد”، كون أن “كل نقاطه موجودة بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات” بالمغرب نهاية عام 2015

وأوضح الشح، في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، في إشارة إلى الجنرال خليفة حفتر، “أن الجديد في البيان أن الشخصية العسكرية، أو الشخص الذي كان يرفض الاتفاق ويرفض الحكم المدني والممارسة الديمقراطية قبل بالاتفاق، اعترف، ولو من الناحية النظرية فقط، بالاتفاق السياسي وبالمؤسسات المنبثقة عنه. هذا فقط الجديد في لقاء باريس”.

وأشار الشح إلى أن “السراج لم يتغير موقفه بل تغير موقف حفتر، وهذا يترتب عليه التزام الاخير من الناحية النظرية على ألا يقوم بأي عملية عسكرية للاستيلاء على السلطة بعد هذا البيان المشترك”، الذي صدر أمس الثلاثاء في باريس.

وقال الشح “لا أعتقد أن حفتر سيلتزم بهذا البيان، وإن التزم فإنه سينهي بذلك كل طموحاته في حكم ليبيا. وبالتالي ما أراد به من بيان الامس هو فقط الاعتراف به كشخص مؤثر وحاسم في المنطقة الشرقية يتم التفاوض معه وليس مع مجلس النواب”، الذي يتخذ مدينة طبرق مقرا مؤقتا له.

ونوه الشح بأن لقاء السراج-حفتر في باريس و”على الرغم من أنني لا أعتقد أنه سينهي الازمة الليبية، ولكنه خطوة مهمة وستوضح للمجتمع الدولي ولليبيين من هو المسؤول عن استمرار الازمة بعد هذا البيان والاشتراطات الموجودة فيه”.