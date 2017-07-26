قيادي فتحاوي مقرب من دحلان: قرار المحكمة الأوروبية بشأن حماس”مرفوض”

رام الله- قال القيادي في حركة (فتح)، سمير المشهراوي إن قرار المحكمة الأوروبية بإبقاء حركة (حماس) على قائمة الإرهاب”مرفوض ومثير للريبة”.

وقال المشهراوي، الساعد الأيمن للقيادي محمد دحلان، ” حماس حركة مقاومة وقرار المحكمة توقيتا ومضمونًا مثير للريبة”.

واضاف في بيان “حماس حركة وطنية فلسطينية، تناضل ضد الاحتلال الاسرائيلي، بغض النظر عن الخصومة بيننا”، واصفا قرار المحكمة الأوربوية بـ”القرار المرفوض والمثير للريبة السياسية توقيتا ومضمونًا”.

وتابع المشهراوي “ان محاولة ربط حركة مقاومة ضد الاحتلال بالإرهاب، هو تشجيع للاسرائيل في مواصلة ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، ومواصلة احتلال ارض شعب وتضرب كل قوانين الشرعية الدولية”.

ورأى القيادي في حركة (فتح) “ان رفض قرار المحكمة الأوربية ومواجهته ضرورة وطنية فلسطينية”. وقال” ونطالب السلطة العمل على مواجهة القرار قانونيا بحكم مسؤليتها القانونية، كما نتطلع الى الجامعة العربية رفض القرار والعمل على إلغائه”.

وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت تقاربا غير مسبوق بين (حماس) ودحلان.