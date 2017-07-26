ألفانو: توجيه المبادرات المستقبلية لأجل ليبيا لمجال عمل الامم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، إن من المهم أن “يتم توجيه أية مبادرة بشأن ليبيا في المستقبل لوضعها في إطار عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لتسهيل المصالحة الوطنية في البلاد”.

وخلال الاتصال الهاتفي المتفق عليه خلال اللقاء الذي جمع وزيري الخارجية الإيطالي والفرنسي بروما يوم الاثنين الماضي، أطلع النظير الفرنسي جان إيف لو دريان، الوزير ألفانو بنتيجة مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تمخضت عنه الاجتماعات برئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السرّاج والجنرال خليفة حفتر الذي جرى أمس في باريس.

ووصف وزير الخارجية الفرنسي اتفاق باريس بأنه “نص جيد المستوى”، والذي “يبقى مع ذلك وجوب التحقق من تنفيذه”، مشيرا “على وجه الخصوص إلى أنه يعترف باتفاقات الصخيرات ويلتزم بتقديم الدعم الكامل لعمل المبعوث الأممي الخاص الجديد غسان سلامة في مجال سعيه لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وفي معرض إشارتهما إلى زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السرّاج لروما اليوم، برفقة وزير الخارجية الليبي، إتفق الوزيران الفرنسي والإيطالي في نهاية المحادثة على “معاودة الإتصال قريبا، والاستمرار بإبقاء ارتباط وثيق حول تطورات الملف الليبي والعمل المشترك مع الأمم المتحدة”.