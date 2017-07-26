جينتيلوني: إيطاليا في الطليعة لأجل ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن بلاده ستيقة في الطليعة لأجل ليبيا، اليوم وفي المستقبل.

واضاف جينتيلوني في كلمة ألقاها بمؤتمر للسفراء عقد الأربعاء بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، أن “إيطاليا حاضرة، تابعت وستتابع خطوة بخطوة تطورات الأوضاع”، في ليبيا، وهي “ستبقى في الطليعة في إطار العمل لأجل استقرار البلاد ولمكافحة الاتجار بالبشر”، كما “تنظر بأمل إلى مبادرة (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون”.

وتابع “إن كان رئيس المجلس الرئاسي (فائز السرّاج) والجنرال (خليفة) حفتر قد إلتقيا في باريس، فيمكن لهذا أن يفتح آفاقا إيجابية”. وأردف “آمل أن تكون النتائج المترتبة أكبر من تلك التي تم التوصل إليها خلال اللقاء السابق في أبو ظبي، قبل شهرين”.

وذكّر رئيس الحكومة بـ”الخيار الشجاع المتمثل بإرسال سفيرنا إلى طرابلس، حضورنا العسكري، المستشفى الميداني، عمل المخابرات والتعاون مع خفر السواحل”، معربا عن “الأمل بأن تتم خطوات أخرى على أساس طلب (فائز) السرّاج إرسال إيطاليا لوحدات بحرية لمكافحة الاتجار بالبشر”.