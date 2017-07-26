مينّيتي: 94 ألف مهاجر وصل الى بلادنا منذ مطلع العام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إنه “منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، رسا على السواحل الإيطالية 94 ألف مهاجر”.

وفي إطار استعراضه لمعطيات محدّثة، خلال جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، الأربعاء، أشار الوزير مينّيتي الى أن أعداد المهاجرين الوافدين في الفترة السالفة الذكر، شهدت زيادة “بنسبة 6.9٪ أكثر مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي”.

وخلص وزير الداخلية مذكّرا بأنه “حتى يوم الـ4 من تموز/يوليو الماضي، كانت النسبة المئوية للفرق في أعداد المهاجرين قد ارتفعت إلى 19.4٪”.