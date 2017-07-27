 المرجعيات الدينية في القدس تقرر الدخول إلى الحرم الشريف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قررت المرجعيات الدينية في مدينة القدس السماح للمصلين بالدخول إلى الحرم الشريف بعد أن قالت أنها تأكدت من إزالة الشرطة الإسرائيلية جميع التغييرات التي أجرتها في محيط الحرم خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال رئيس مجلس الأوقاف والمقدسات الدينية في مدينة القدس الشيخ عبد العظيم سلهب بمؤتمر صحفي في القدس “في الأسبوعين الماضيين ادينا الصلاة خلف الأبواب المغلقة للمسجد الأقصى، ظلما وعدوانا من قبل الإحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي حاول أن يكسر ارادة هذا الشعب”.

وأضاف الشيخ سلهب “لقد اطلعنا على تقرير اللجنة الفنية وأكدت على أن ما وضعه الإحتلال من معيقات خارج بوابات المسجد الأقصى المبارك والمؤدية اليه قد ازيلت وهذا نصر لأبناء شعبنا وللجهود التي بذلت لإزالة هذه البوابات”.

وتلا الشيخ سلهب بيان المرجعيات الذي جاء فيه “وحيث حققنا هذا النصر في هذه الجولة، لندعو ابناء شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك للدخول الجماعي إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك مكبرين مهللين وألستنا تلهج بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يحفظ اقصانا وقدسنا وشعبنا، بما يليق بمكانة المسجد الاقصى المبارك وتفويت الفرصة على سلطات الإحتلال المتربصة بنا وعدم العودة إلى ممارسة الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى بحرية”.

وبحسب قرار المرجعيات فإن الصلاة اليوم ستكون صلاة الظهر على أن يتم غدا إغلاق جميع المساجد الفرعية في مدينة القدس واقتصار الصلاة على الحرم الشريف.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت انها ازالت في ساعات الليل جميع التغييرات التي ادخلتها في محيط الحرم في الأسبوعين الماضيين.