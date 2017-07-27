جينتيلوني يجتمع بوزراء ومسؤولي الأمن والدفاع بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الحكومة الإيطالية إن رئيس الوزراء باولو جينتيلوني، عقد اجتماعا ضم كلاً من وزراء الخارجية أنجيلينو ألفانو، والداخلية ماركو مينّيتي والدفاع روبرتا پينوتّي، في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المعتادة، والمخصصة للأمن والهجرة والوضع في ليبيا”.

وقال بيان لمقر الحكومة، قصر (كيجي)، الجمعة إن “الإجتماع تم بحضور سكرتيرة وزارة الخارجية إليزابيتا بيلّوني، ورئيس هيئة الدفاع الجنرال كلاوديو غراتسيانو، ومدير نظام المعلومات الخاصة بأمن الجمهورية أليساندرو بانسا”، فضلا عن “رئيس الشرطة فرانكو غابرييللي”.