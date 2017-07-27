مسؤول إيطالي: طلب السرّاج ينبغي أن يمر عبر البرلمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول إيطالي الطلب الذي رفعه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السرّاج ينبغي أن يمر من خلال البرلمان.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني قد قال أمس إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السرّاج، طلب دعماً بحرياً إيطاليا في المياه الليبية للتصدي لمهربي البشر.

واضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، فابريتسيو تشيكّيتو، في تصريح الخميس، إنه “بعد الاجتماع بين (فائز) السرّاج و(الجنرال خليفة) حفتر في باريس مع الرئيس (إيمانويل ماكرون)، التقى السرّاج (رئيس الوزراء) باولو جينتيلوني وطلب من إيطاليا التدخل على الساحل الليبي”، الأمر الذي “من الواضح أنه سيتم قبوله بعد مروره بالبرلمان”.

وخلص تشيكّيتو الى القول “سنبحث عاجلا أو آجلا، الاستراتيجية التي ستتبعها إيطاليا تجاه جميع البلدان المطلة على البحر المتوسط أيضا، ودون استثناء”.