المفوضية الأوروبية تطلق برنامجاً جديداً لإدماج اللاجئين باليونان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن إطلاق برنامج جديد من أجل مساعدة اللاجئين في اليونان بقيمة 209 مليون يورو.

ويختلف هذا البرنامج عن سابقيه، كونه يستبدل المساعدات الإنسانية المباشرة، بأخرى عملية تساعد اللاجئين المقيميين في المخيمات في اليونان، على الخروج والبحث عن سكن والتزود مباشرة بما يحتاجونه.

ويرى المسؤولون الأوروبيون أن هذا البرنامج يشكل نقلة نوعية في حياة اللاجئين في اليونان وحياة المجتمعات المضيفة لهم، حيث “سيتمكن اللاجئون من الخروج من مخيماتهم والتمتع بحياة آمنة طبيعية”، حسب كلام المفوض الأوروبي المكلف شؤون إدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس.

وتُضاف الأموال التي يجري الحديث عنها اليوم إلى مبلغ سابق يصل إلى 192 مليون يورو، كان خُصص من قبل الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين في اليونان عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

أما المساعدات الكلية التي خُصصت لليونان من قبل الاتحاد، وبمصادر تمويل مختلفة، فتصل إلى 1,3 مليار يورو يتم صرفها تدريجياً حتى عام 2020.

ومن المنتظر أن يساعد هذا البرنامج حوالي 30 ألف شخص متواجدين في مخيمات اللاجئين في اليونان على إيجاد سكن مناسب والتزود بالاحتياجات التي يريدونها بواسطة مبالغ نقدية تدفع لهم في إطاره.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طبق برنامجاً مماثلاُ بمساعدة المنظمات الدولية والدول الأعضاء على شريحة من اللاجئين المتواجدين في تركيا ولبنان والأردن.