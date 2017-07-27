متحدث أوروبي: جاهزون لبحث توسيع عملية صوفيا داخل المياه الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روكسل – أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية جاهزية الاتحاد الأوروبي لتوسيع إطار عملية صوفيا البحرية للبحث والإنقاذ، من أجل تمكينها من العمل داخل المياه الإقليمية الليبية.

ولكن كارلوس دي غورديجيولا، شدد على أن توسيع إطار العمل إلى داخل المياه الليبية لا يمكن أن يحدث دون طلب من السلطات الليبية، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود قرار أممي بهذا الشأن، وقال “نحن جاهزون في حال توفرت الشروط المناسبة”

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عملية صوفيا عام 2015 من أجل المساعدة في عمليات البحث وإنقاذ المهاجرين الذين يحاولون اجتياز المتوسط وصولاً إلى أوروبا، قبل أن يتم توسيعها لتشمل تدريب عناصر خفر السواحل الليبية ومراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة لحظر توريد السلاح لليبيا.

وتعمل طواقم صوفيا في المياه الدولية المقابلة للسواحل الليبية على تعقب مهربي البشر وتدمير مراكبهم وإنقاذ المهاجرين واقتيادهم إلى الموانئ الإيطالية، وقد تم تمديدها مؤخراً حتى منتصف العام القادم.

هذا ومن المتنظر أن يتوجه قائد عملية صوفيا إنريكو كريدندينو، إلى ليبيا نهاية شهر آب / أغسطس القادم من أجل بحث مسالة توسيع نطاق عمل صوفيا مع السلطات الليبية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى عقد اتفاق مع الطرف الليبي يمكنه من إعادة قوارب المهاجرين إلى الموانئ الليبية بدل من إيصالهم إلى أوروبا.

وبالرغم من أن أوروبا تعمل حالياً مع منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين على عدة مسارات في ليبيا، منها تحسين شروط مخيمات إيواء المهاجرين هناك، لكنها تريد الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك عبر افتتاح مراكز تسجيل على الأراضي الليبية تهدف إلى فرز المهاجرين عن طالبي اللجوء.

وكانت السلطات الإيطالية قد أشارت إلى أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً فائز السراج، قد طلب منها مساعدة بلاده في ملاحقة مهربي البشر داخل المياه الليبية.