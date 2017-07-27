مؤسسة النقل العام بروما: نرزح تحت ثقل الديون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مؤسسة النقل العام التابعة لأمانة العاصمة (ATAC) “أدركنا في الأشهر الأخيرة وبشكل تدريجي، حالة الخطر الشديد والتهديد الكبير الذي تتعرض له المؤسسة”، حيث “تقوّض الديون الضخمة التي تراكمت عليها في السنوات الماضية، أية إمكانية لإنعاش تنظيمي وانتاجي”.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الخميس، أضاف المدير العام لـ(ATAC) برونو روتا، أنه “لسوء الحظ، لا يهم كثيرا إن كانت الديون قد إزدادت بشكل ضئيل في الأشهر الاثني عشر الماضية”، فـ”عندما يصل الدين المتراكم على مدى السنين الى 1350 مليونا، لا يكون عدم إرتفاعه حلا للمشكلة”.

وذكر روتا أنه “إن لم نتمكن من خفض الديون فلن يكون هناك أي حل للمشكلة”، وأردف “إنها حالة عجز تام وخطير عن الوفاء بالتزاماتنا”. وأوضح أنه “سنتمكن هذا الشهر أيضا من دفع الرواتب عن طريق اللجوء إلى تدابير استثنائية، والمطالبة بالتزام استثنائي من بلدية روما”، لكن “هذا الأمر لا يمكن تكراره الى ما لا نهاية”.

وأشار الى أن “هذه التدابير تأتي لسد الفجوة فقط”، بل “يجب علينا التحلي بالشجاعة لمواجهة الديون الهائلة المتراكمة منذ بعض الوقت”، مؤكدا “الحاجة الى تدابير فورية وجادة”، واختتم بالقول إن “علينا استعادة نظام السيطرة على قواعد الشركة، التي على الرغم من وجودها، لا أحد يتقيّد بها منذ فترة طويلة”، حيث “يفعل كل واحد ما يحلو له”.