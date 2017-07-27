جينتيلوني: لدينا اجندتنا بشأن ليبيا ونرحب بدعم الآخرين لها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن “لدينا اجندتنا بشأن ليبيا، وإن شاء الآخرون دعمها فهذا أمر حسن”.

وفي تصريحات حول الالتزام الذي أعلنته باريس بشأن ليبيا، أضاف جينتيلوني، “سنبقى في الوقت الراهن على أجندتنا”، بشأن المسألة الليبية، “التي تُلزمنا بمجال استقبال المهاجرين، ولن نتخلى عنها”، وأن “كل مبادرات من بلدان أخرى تدعم هذه الأجندة هي موضع ترحيب”، لكن “من الواضح أن هذه هي الخطوات والقرارات، فلا يمكن حل المشاكل بطريقة مختلفة”.

وتابع رئيس الحكومة “كنا البلد الأكثر التزاما لتعزيز الاستقرار في ليبيا، ونحن جميعا ملتزمون لكي تسير هذه العملية خطوة إلى الأمام”، ولهذا “رحّبنا باجتماع (رئيس المجلس الرئاسي فائز) السرّاج و(الجنرال خليفة) حفتر في باريس”، والذي “نأمل ان يتمخض عن نتائج وتطورات إيجابية”.

وبشأن التزام إيطاليا في ليبيا، أوضح جينتيلوني أنه “إنْ كان هناك مزيداً من الدعم من دول أوروبية، فأنا آمل ذلك”، فـ”سيكون ذلك بالتماشي مع التاريخ والحضارة والتقاليد الأوروبية”. واختتم بالقول إن “كلمات الحكومات الأوروبية الأخرى كالبرتغال، تثبت أن هذا الوعي لا يغيب عن العديد من الدول الأوروبية”.