جينتيلوني: مساعدة ليبيا في مراقبة سواحلها لا تعني القيام بدورها في مكافحة الاتجار البشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني الخميس أن حكومته تدرس حاليا مهمة إرسال سفن بحرية لمساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهربي البشر في المياه الليبية، وذلك استجابة لطلب تقدم به رئيس المجلس الرئاسة لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج.

وشدد جينتيلوني خلال مؤتمر صحفي، بعد استقباله بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، مارتن شولتز، على أن “طلب السلطات الليبية لإيطاليا بالتعاون وليس القيام بدورها في مكافحة تجار البشر هو حقيقة هامة”. وقال أن تفاصيل المهمة البحرية ستعرض يوم الثلاثاء المقبل أمام لجان الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ والنواب قبل التصويت عليها في قبة البرلمان، الذي قال إنه متأكد من نتيجته.

وأعاد رئيس الحكومة الإيطالية التأكيد على أن “تحدي ظاهرة الهجرة، بما فيها تلك الاقتصادية، يتطلب جهدا مشتركا، ولن نستسلم أبدا لفكرة ترك هذا التحدي لدول فرادى اختارتها الجغرافيا أو الظروف”.