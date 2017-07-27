وقف إطلاق النار في الجنوب يدفع السوريين للعودة من الأردن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بدأ المئات من السوريين العودة إلى سورية قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن بعد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين روسيا والولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين سوريين عادوا إلى جنوب بلادهم وبدأوا الاستعداد لعملية إعمار ما تم تدميره من بيوتهم في قرى وبلدات الجنوب السوري، وأشارت إلى أن هؤلاء يراهنون على دوام وقف إطلاق النار، دون أي ضمانات مُعلنة من أي من الدول الضامنة عن أن وقف إطلاق النار هذا طويل الأمد.

وعاد العشرات من السوريين إلى مدينة درعا، التي دمّرت قوات النظام “الجزء الأكبر منها، في قصفها المستمر منذ ستة أعوام”، حسبما تقول مصادر بالمعارضة، وسرعان ما بدأ الحديث يُتداول عن استعداد الآلاف للعودة لبلداتهم وقراهم لإعمار وترميم منازلهم التي تدمّرت لتأهيلها للعيش فيها من جديد.

ترافقت هذه العودة الحذرة للسوريين من مخيمات اللجوء في شمال الأردن إلى سورية مع سحب قوات النظام “جزءاً بسيطاً” من قواتها العسكرية من مدينة درعا، حيث وثّقت مراصد سورية، إعلامية وحقوقية محسوبة على المعارضة، انسحاباً لقوات النظام وميليشياته من مدينة درعا، وخاصة من الملعب البلدي الذي حوّله النظام لـ”معسكر ومركز للمدفعية الثقيلة التي قصفت كل الريف الجوبي لست سنوات متواصلة”.

وأكّدت مصادر محلية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “عشرات الضباط والجنود التابعين لقوات النظام، وتحديداً الفرقة الرابعة، غادروا مدينة درعا شمالاً باتجاه دمشق، مع بضع دبابات وعربات مجنزرة”، فيما شكك ناشطون بأهمية هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها “آليات معطلة ينقلها النظام لدمشق، ويحاول الإيحاء بأنه يسحب قواته”.

كذلك قالت هذه المصادر المحلية إن منطقة تصل إلى نحو 40 كم بدأت تخلو تدريجياً من الميليشيات الموالية للنظام السوري، وخاصة حزب الله اللبناني الموالي لإيران، والميليشيات العراقية والأفغانية التي نشرتها إيران في جنوب سورية بـ”أعداد كبيرة”.

إلى ذلك رجّحت مصادر في لجيش السوري الحر أن يتم الاتفاق على إعادة فتح معبر نصيب بين سورةي والأردن، على أن لا يكون فيه تواجد عسكري للنظام السوري، وتتولى الجبهة الجنوبية تأمينه عسكرياً، ورجّحت أن تتم هذه الخطوة مطلع الشتاء المقبل.

وكانت الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي قد اتّفقا في مدينة هامبورغ الألمانية خال اجتماع مجموعة العشرين، على وقف لإطلاق النار في جنوب غرب سورية، يشمل محافظتي درعا والقنيطرة، وتقول المعارضة السورية إن وقف إطلاق النار مازال شبه صامد رغم خرقه من قبل قوات النظام عشرات المرات خلال الشهر الجاري.