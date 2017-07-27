96 جريح فلسطيني بمواجهات اعقبت فتح الحرم في القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أصيب 96 فلسطيني جراء اقتحام العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى، الذي دخله المصلون للمرة الأولى اليوم بعد أن ادوا لأسبوعين الصلوات في الشوارع القريبة من المكان المقدس.

وقد كان عشرات الآلاف من الفلسطينيين دخلوا إلى المسجد الأقصى تتقدمهم المرجعيات الدينية في القدس، بعد أن ازالت الشرطة الإسرائيلية منشآت أقامتهم في مداخل الحرم.

وأعلنت المرجعيات الدينية عن اداء صلاة العصر في الحرم بأعداد كبيرة، ولكن مع اقتراب موعد الصلاة رفض الفلسطينيون الدخول إلى الحرم في حال ابقت الشرطة الإسرائيلية على إغلاق باب حطه، أحد ابواب المسجد.

وكاد الفلسطينيون أن يؤدوا الصلاة في الشارع لولا تراجع الشرطة الإسرائيلية في اللحظة الأخيرة والسماح بافتتاح باب حطه.

ودخل الفلسطينيون إلى الحرم الشريف بأعداد ضخمة جدا ورفعوا العلم الفلسطيني على سطح المسجد الأقصى.

وفي خلال ذلك وقعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في خارج باب حطه، ما ادى إلى حالة من التوتر الشديد في داخل الحرم.

وقد طلبت المرجعيات الدينية من المصلين عدم الانجرار لى ما قالت انه استفزازات الشرطة الإسرائيلية، التي بدورها تقدمت أكثر فأكثر في ساحات الحرم.

وحاولت المرجعيات الدينية تهدئة الأمور من خلال الدعوة سريعا لأداء صلاة العصر، ولكن ما لبثت أن انفجرت المواجهات في داخل الساحات حيث اصيب العشرات من المصلين بقنابل الصوت والرصاص المطاطي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن المصلين هم من بادروا إلى المواجهات برضق الحجارة على قوات الشرطة.

واغلقت الشرطة الإسرائيلية جميع بوابات الحرم ولم تسمح للمصلين بالخروج سوى من باب واحد هو باب الأسباط.

ولاحقا منعت الشرطة الإسرائيلية المصلين من الدخول إلى المسجد الأٌقصى ما ادى إلى تجدد المواجهات في داخل الحرم وعند بواباته وامتدت إلى بوابات بلدة القدس القديمة.