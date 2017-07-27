مصر: رئيس الأركان يستعرض ونظيره الايطالي سبل دعم التعاون العسكري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- إستقبل رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، محمود حجازي نظيره الايطالي، كلاوديو غراتسيانو والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث استعرض الطرفان سبل دعم التعاون العسكري بين القاهرة وروما.

وقال المتحدث العسكري المصري إن لقاء الجانبين “تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة، وسبل دعم أفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”.

وأضاف “اشاد الفريق محمود حجازى بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك بما يدعم كافة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط”، حسبما جاء في بيان

وتابع المتحدث العسكري المصري “من جانبه أكد رئيس الأركان الإيطالى على عمق العلاقات العسكرية بين البلدين وتوافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التى تمثل تحدياً أمام الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب والتصدى للهجرة غير الشرعية وإستعادة الأمن والإستقرار بالمنطقة”، وفقا للبيان