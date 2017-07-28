ايني: 983 مليون يورو أرباح النصف الأول للعام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قالت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة إن حققت في النصف الأول من العام الجاري أرباحا صافية بمبلغ 983 مليون يورو، وذلك مقابل خسارة 829 مليون يورو في الفترة ذاتها من العام 2016.

وأضاف عملاق الطاقة الإيطالي في بيان الجمعة، أن “صافي الربح المعدل بلغ 0.46 مليار يورو في الفصل الثاني من عام 2017″، أما “في الفصل الثاني فقد كان 1.21 مليار يورو”، مقارنة بخسائر صافية في الفترة نفسها من عام 2016”.

وقد كشفت المجموعة النفطية عن قدرة مالية تشغيلية كبيرة، والتي “بلغت 2.71 مليار يورو في الفصل الثاني”، أي “بزيادة بنسبة 56٪”، أما “في الفصل الأول، فقد كانت بمبلغ 4.64″، أي “بزيادة بنسبة 50٪”.