الشرطة الإسرائيلية تقيد الدخول إلى الحرم في القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – منعت الشرطة الإسرائيلية منذ صباح الجمعة، الفلسطينيين دون سن الخمسين عاما من الدخول الحرم الشريف لأداء صلاة الجمعة.

وانتشر الالاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية عند بوابات بلدة القدس القديمة وفي محيطها وداخل البلدة ومحيط الحرم للتدقيق في هويات من تشتبه إنهم دون سن 50 عاما.

وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إنه “تقرر منع الفلسطينيين الرجال دون سن 50 عاما من الدخول دون فرض أي قيود على النساء”. وأضافت أن “قوات معززة من الشرطة انتشرت في مدينة القدس مع التركيز على محيط البلدة القديمة والحرم الشريف”.

وقد شوهد الاف من الشبان الفلسطينيين وهم يتجمعون في الشوارع القريبة من البلدة القديمة استعدادا لأداء الصلاة بعد منعهم من دخول الحرم الشريف.

وكان يوم أمس قد شهد مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية وتحديدا في داخل الحرم الشريف والشوارع المحيطة.

وقد ازالت الشرطة الإسرائيلية بوابات وممرات معدنية كانت وضعتها عند بوابات الحرم قبل أن يقرر الفلسطينيون للمرة الأولى منذ اسبوعين الدخول إلى الحرم في أجواء إحتفالية.

ودخل عشرات آلاف الفلسطينيين الى الحرم أمس في أجواء إحتفالية ما لبثت أن تحولت إلى مواجهات.